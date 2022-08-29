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Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО

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Прага, Понедельник 29 августа 2022 14:04
Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. Она покроет Германию и соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - сказал Шольц в своей речи в Карловом университете в Праге.

По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия отправит оружие Киеву в ближайшие недели, а Берлин будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Призвав союзников координировать "долгосрочное и надежное разделение труда" по поддержке Украины, Шольц сказал, что "Германия возьмет на себя особую ответственность с точки зрения наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины".

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