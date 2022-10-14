Польща інтегрує комплекси Patriot у власну систему ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Маріуша Блащака.

"Система Patriot вже є в Польщі та буде інтегрована з польською протиповітряною обороною", - заявив міністр.

За його словами, наявність Patriot в Польщі означає завершення чотирирічного процесу очкування, а нове обладнання буде важливим елементом оборони. Блащак наголосив на важливості системи бойового управління IBCS для інтеграції систем захисту окремих рівнів. Також після включення літака F-35 до системи протиповітряної оборони армія отримає повний огляд ситуації, а Польща отримає унікальні в Європі умови безпеки.

"Комплекси Patriot стануть основою ЗРК середньої дальності Wisla, оборону малої дальності забезпечить система Narew, а ракети дуже малої дальності Piorun буде доповнено артилерійсько-ракетними комплексами Pilica", - заявив міністр.

Також Блащак наголосив, що польська система ППО вже на крок попереду від європейської системи протиповітряної оборони, про створення якої раніше говорили в Німеччині. Поки що Польща закупила дві батареї Patriot і намагається закупити ще шість - у травні вона звернулася до виробника в США із запитом.

Основним завданням системи ППО Польщі є боротьба з тактичними балістичними ракетами малої дальності (включаючи маневрові ракети), крилатими ракетами та пілотованими засобами повітряного нападу у всьому діапазоні швидкостей і висот, які використовуються тактичною авіацією, а також проти безпілотних літальних апаратів.