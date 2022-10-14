Польша интегрирует комплексы Patriot в собственную систему ПВО

В Польше продолжают создавать многоуровневую и интегрированную систему противовоздушной обороны. В настоящее время страна получила комплексы Patriot от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Мариуша Блащака.

"Система Patriot уже в Польше и будет интегрирована с польской противовоздушной обороной", - заявил министр.

По его словам, наличие Patriot в Польше означает завершение четырехлетнего процесса ожидания, а новое оборудование будет являться важным элементом обороны. Блащак отметил важность системы боевого управления IBCS для интеграции систем защиты отдельных уровней. Также после включения самолета F-35 в систему противовоздушной обороны, армия получит полный обзор ситуации, а Польша получит уникальные в Европе условия безопасности.

"Комплексы Patriot станут основой ЗРК средней дальности Wisla, оборону малой дальности обеспечит система Narew, а ракеты очень малой дальности Piorun будут дополнены артиллерийско-ракетными комплексами Pilica", - заявил министр.

Также Блащак подчеркнул, что польская система ПВО уже на шаг впереди европейской системы противовоздушной обороны, о создании которой ранее говорили в Германии. Пока Польша закупила две батареи Patriot и пытается закупить еще шесть - в мае она обратилась к производителю в США с запросом.

Основной задачей системы ПВО Польши является борьба с тактическими баллистическими ракетами малой дальности (включая маневровые ракеты), крылатыми ракетами и пилотируемыми средствами воздушного нападения во всем диапазоне скоростей и высот, используемых тактической авиацией, а также беспилотных летательных аппаратов.