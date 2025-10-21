Польща і Румунія затримали агентів РФ, які планували переправлення вибухівки в Україну

У Польщі та Румунії затримали українців, які працюють на спецслужби РФ і планували переправити в Україну вибухівку. План був такий, щоб вибух стався ще під час транспортування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
Слідство Польщі дійшло висновку, що затримані готували акти спецслужб РФ до 16 жовтня 2025 року.
Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, вантажі мали мимовільно загорітися або вибухнути під час транспортування.
Метою спланованих дій було залякування населення і дестабілізація ситуації в країнах ЄС, які підтримують Україну. Однак вантажі були перехоплені румунськими спецслужбами до вибуху.
Громадянин України Данило Г. був заарештований у Польщі і обвинувачений прокуратурою в участі в діяльності розвідки РФ і підготовці диверсій терористичного характеру.
За даними слідства, підозрюваний діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання російських спецслужб.
Окружний суд Варшави обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на три місяці.
Одночасно в Румунії було затримано ще двох громадян України, які співпрацювали з підозрюваним Данилом Г.
Румунський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб.
Через дії Росії польські спецслужби опинилися в скрутному становищі.
За останні місяці співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду інтересам Польщі та в інтересах російської розвідки.
Вранці у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) спільно з іншими службами затримало вісьмох осіб, яких підозрюють у підготовці диверсій останніми днями.
Нагадаємо, як повідомляла Служба зовнішньої розвідки України, зараз росіяни активно вербують так званих "одноразових шпигунів".
Примітно, що незадовго після повномасштабного вторгнення в Україну в Європі зафіксували спад шпигунства РФ.
Однак зараз Кремль активно посилює розвідку в країнах ЄС і наймає охочих швидко заробити для здійснення провокацій.