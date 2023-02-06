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Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування: збирає підписи в ЄС

Фото: Михеїл Саакашвілі (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії, громадянина України Михеїла Саакашвілі та збирає в Європейському Союзі підписи для відповідного звернення до грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, лист з ініціативи Польщі має бути надісланий владі Тбілісі перед самітом ЄС у четвер, 9 лютого. У ньому йдеться зокрема про те, що Саакашвілі не займатиметься громадською чи політичною діяльністю, допоки перебуватиме на території Євросоюзу в період лікування.

"Якщо Михеїл Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО", - йдеться у листі.

У ньому також нагадується про напад РФ на Україну, яка, як написано, є черговою жертвою російського імперіалізму, як і Грузія.

Нагадаємо, тбіліський міський суд не звільнив колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі від покарання і не відстрочив його.

У Європейському Союзі попередили Грузію про наслідки у разі смерті Саакашвілі - Тбілісі може забути про членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.

Окрім того, народні депутати на засіданні Верховної ради України у понеділок, 6 лютого, підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі.

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ПольщаМіхеіл Саакашвілі