Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування: збирає підписи в ЄС

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії, громадянина України Михеїла Саакашвілі та збирає в Європейському Союзі підписи для відповідного звернення до грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Як повідомляється, лист з ініціативи Польщі має бути надісланий владі Тбілісі перед самітом ЄС у четвер, 9 лютого. У ньому йдеться зокрема про те, що Саакашвілі не займатиметься громадською чи політичною діяльністю, допоки перебуватиме на території Євросоюзу в період лікування.

"Якщо Михеїл Саакашвілі помре, то його смерть кине тінь на відносини Грузії з Європейським Союзом, США та НАТО", - йдеться у листі.

У ньому також нагадується про напад РФ на Україну, яка, як написано, є черговою жертвою російського імперіалізму, як і Грузія.