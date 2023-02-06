Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі: деталі

Фото: Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі (GettyImagеs)

Народні депутати на засіданні Верховної ради у понеділок, 6 лютого, підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.