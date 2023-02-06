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Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі: деталі

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 15:29
Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі: деталі Фото: Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Народні депутати на засіданні Верховної ради у понеділок, 6 лютого, підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

У ВР підтримали проект постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Дане рішення підтримали 311 парламентарів.

Депутати звертаються до уряду Грузії з проханням забезпечити для Саакашвілі належну медичну допомогу та дозволити його перемістити за кордон для необхідного лікування.

Нагадаємо, Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його страти. При цьому Україна вже офіційно просила Грузію віддати його на лікування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також закликав владу Грузії дозволити йому відвідати Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі Верховна рада
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