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Членства не бачити. У ЄС попередили Грузію про наслідки у разі смерті Саакашвілі

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Вівторок 27 грудня 2022 14:36
Членства не бачити. У ЄС попередили Грузію про наслідки у разі смерті Саакашвілі Фото: екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Вступ Грузії до Європейського союзу безпосередньо пов'язаний із справою екс-президента країни Міхеїлом Саакашвілі. У разі його смерті у в'язниці Тбілісі може забути про членство.

Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий екс-президент помре у в'язниці", - заявив депутат.

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. До цього заклику приєдналася президент Молдови.

Пізніше він лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що заклики України та Молдови щодо вивезення Саакашвілі на лікування за кордоном "не мають значення".

Як відомо, в організмі екс-президента Грузії Саакашвілі, який перебуває в грузинській в'язниці, виявили сліди миш'яку.

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Грузія Евросоюз Міхеіл Саакашвілі
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