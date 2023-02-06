RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает подписи в ЕС

Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

"Если Михеил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится в письме.

В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.

Напомним, тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

В Европейском Союзе предупредили Грузию о последствиях в случае смерти Саакашвили - Тбилиси может забыть о членстве в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.

Кроме того, народные депутаты на заседании Верховной рады Украины в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМихаил Саакашвили