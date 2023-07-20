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Польща готується до можливих провокацій РФ: перекинула військових у східну частину

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Польща, Четвер 20 липня 2023 13:20
Польща готується до можливих провокацій РФ: перекинула військових у східну частину Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в ефірі "Польського радіо".

"Ми очікуємо російських провокацій, тому польські служби працюють постійно. Ми повинні усвідомлювати, що, наприклад, перекидання кількох тисяч "вагнерівців" до Білорусі також становить загрозу для нашої країни", - сказав він.

Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене рішення про передислокацію польських військових із західної частини країни на схід. Вони розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно.

Міністр оборони зазначив, що завдання військових у цих місцях - стримувати агресора.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії в червні частину його найманців перемістили до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам ватажок. У країні вже обладнали наметовий табір для найманців.

18 липня "Білоруські Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

У зв'язку переміщенням "вагнерівців" Польща вирішила зміцнити кордон із Білоруссю.

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Російська Федерація Білорусь Польща ПВК Вагнера
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