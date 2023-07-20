Польша готовится к возможным провокациям РФ: перекинула военных в восточную часть

Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в эфире "Польского радио" .

"Мы ожидаем российских провокаций, поэтому польские службы работают постоянно. Мы должны осознавать, что, например, перекидывание нескольких тысяч "вагнеровцев" в Беларусь также представляет угрозу нашей стране", - сказал он.

Блащак отметил, что именно в связи с такой опасностью было принято решение о передислокации польских военных из западной части страны на восток. Они расположены в гарнизонах в Белой Подляской и Кольно.

Министр обороны отметил, что задача военных в этих местах - сдерживать агрессора.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России в июне часть его наемников переместили в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам главарь. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для наемников.

18 июля "Білоруські Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а сегодня стало известно о прибытии девятой колонны.

В связи с перемещением "вагнеровцев" Польша решила укрепить границу с Беларусью.

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