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Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків", - Буданов

07:25 07.07.2026 Вт
2 хв
Чи буде між Україною та Польщею пік ескалації?
aimg Пилип Бойко
Фото: очільник Офісу президента Кирило Буданов (Telegram/Буданов)

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує незрілі ескалаційні кроки до 11 липня на річницю Волинської трагедії. Він наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів від партнерів.

Про це чиновник заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Кирило Буданов прогнозує пік напруги у відносинах із Польщею вже наступного тижня і найскладніший етап у двосторонніх відносинах ще попереду. Головним чинником стане історична дата.

"Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії", - заявив він.

За наявною інформацією, польська сторона планує дії, які можуть призвести до чергового загострення. Проте, за словами керівника Офісу президента, Україна займає непохитну позицію щодо будь-якого зовнішнього тиску.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це Російська Федерація. Без образ до Польщі - але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його (ультиматум, - ред.) все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба", - наголосив Буданов.

Українська сторона не планує діяти на випередження чи робити помилкові кроки. Проте будь-який вияв недружньої політики отримає реакцію.

"Якщо ми визнаємо, що хтось робить незрілі кроки, нащо нам відповідати, робити хибні кроки наперед. Зроблять свій - побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде", - підсумував він.

Кирило Буданов вважає, що ескалація між Україною та Польщею ще попереду (інфографіка РБК-Україна)

На думку Буданова, пік ескалації завжди має два шляхи розвитку. Це або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Він висловив сподівання, що ситуація з Польщею зрештою піде за шляхом деескалації.

Контекст питань

Погіршення стосунків між Польщею та Україною відбувається на тлі конфлікту через те, що Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордену Білого Орла, після чого розпочалися взаємні відмови української та польської сторони від нагород.

Канцелярія Навроцького вже вбачає у створенні Пантеону українських героїв "дію ескалаційного характеру".

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