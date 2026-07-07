Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків", - Буданов

Кирило Буданов прогнозує пік напруги у відносинах із Польщею вже наступного тижня і найскладніший етап у двосторонніх відносинах ще попереду. Головним чинником стане історична дата.

"Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії", - заявив він.

За наявною інформацією, польська сторона планує дії, які можуть призвести до чергового загострення. Проте, за словами керівника Офісу президента, Україна займає непохитну позицію щодо будь-якого зовнішнього тиску.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це Російська Федерація. Без образ до Польщі - але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його (ультиматум, - ред.) все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба", - наголосив Буданов.

Українська сторона не планує діяти на випередження чи робити помилкові кроки. Проте будь-який вияв недружньої політики отримає реакцію.

"Якщо ми визнаємо, що хтось робить незрілі кроки, нащо нам відповідати, робити хибні кроки наперед. Зроблять свій - побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде", - підсумував він.

Кирило Буданов вважає, що ескалація між Україною та Польщею ще попереду (інфографіка РБК-Україна)

На думку Буданова, пік ескалації завжди має два шляхи розвитку. Це або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Він висловив сподівання, що ситуація з Польщею зрештою піде за шляхом деескалації.