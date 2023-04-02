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Польща готова допустити фехтувальників з РФ до Кубку світу, якщо вони засудять війну

Фото: Польща готова допустити фехтувальників з РФ до Кубку світу, якщо вони засудять війну (fencing.net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща готова допустити російських та білоруських фехтувальників до Кубку світу, якщо вони підпишуть заяву зі ствердженням, що вони не підтримують війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польську асоціацію фехтування.

Так, Польська асоціація фехтування планує організувати Кубок світу в Познані, дотримуючись правил допуску учасників з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

Пізніше від проведення турнірів відмовилися Польща, Фінляндія, Данія, Німеччина і Франція.

До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.

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