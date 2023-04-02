Польща готова допустити фехтувальників з РФ до Кубку світу, якщо вони засудять війну

Так, Польська асоціація фехтування планує організувати Кубок світу в Познані, дотримуючись правил допуску учасників з Росії та Білорусі.







Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань.

Пізніше від проведення турнірів відмовилися Польща, Фінляндія, Данія, Німеччина і Франція.

До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.

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