Польща готова допустити фехтувальників з РФ до Кубку світу, якщо вони засудять війну

Польща готова допустити російських та білоруських фехтувальників до Кубку світу, якщо вони підпишуть заяву зі ствердженням, що вони не підтримують війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польську асоціацію фехтування.
Так, Польська асоціація фехтування планує організувати Кубок світу в Познані, дотримуючись правил допуску учасників з Росії та Білорусі.
Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань.
Пізніше від проведення турнірів відмовилися Польща, Фінляндія, Данія, Німеччина і Франція.
До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.
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