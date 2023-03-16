Німеччина відмовилася від домашнього етапу жіночого ЧС з фехтування через Росію та Білорусь

Сьогодні, 16 березня, Німеччина відмовилася від проведення домашнього етапу жіночого Кубка світу з фехтування через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федерацію фехтування Німеччини.

Виконавчий комітет федерації фехтування Німеччини повідомив Всесвітню федерацію фехтування (FIE) про те, що не буде проводити Кубок світу з рапіри серед жінок, що був запланований на перші вихідні травня в німецькому місті Таубербішофсхаймі.

"Обговорення останніх кількох днів після рішення Конгресу FIE знову дозволити Росії та Білорусі брати участь, викликало гарячі дискусії як всередині країни, так і за її межами", - повідомила президент федерації фехтування Німеччини Клаудія Бокель.

За даними федерації фехтування чемпіонат світу був би одним із перший, коли це рішення мало бути реалізовано. Для Президії зараз неможливо уявити, як це мало статися.

"Як і раніше, наша солідарність з людьми в Україні, які потерпають від загарбницької війни. Німецька федерація фехтування не погоджується з рішенням минулої п’ятниці... Тепер ми хочемо дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань реалізації від світової асоціації, який проводить турнір зробити неможливо. Відповідно, пізніше рішення про допуск було б єдиним правильним шляхом", - додала президент федерації.

Німецька федерація фехтування використає наступні кілька тижнів, щоб обговорити зі своїми спортсменами та тренерами, як може виглядати оптимальна олімпійська кваліфікація за цих умов.

За словами Бокель, попри велике бажання представити їхніх найкращих спортсменів німецькій публіці та дати їм можливість скористатися перевагою домашнього поля на шляху до Олімпійських ігор в Парижі, вони наразі не можуть цього зробити.

Нагадаємо, міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь до змагань.

Своєю чергою Європейська асоціація легкої атлетики вчора ухвалила рішення щодо участі РФ і Білорусі.

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