Польша готова допустить фехтовальщиков из РФ на Кубок мира, если они осудят войну

Так, Польская ассоциация фехтования планирует организовать Кубок мира в Познани, соблюдая правила допуска участников из России и Беларуси.







Напомним, Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям.

Позже от проведения турниров отказались Польша, Финляндия, Дания, Германия и Франция.

К тому же три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси.

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