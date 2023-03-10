ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь до змагань: є нюанс

Новость на русском →
Лозанна, П'ятниця 10 березня 2023 19:44
Міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь до змагань: є нюанс Фото: Російські фехтувальники зможуть змагатися під егідою МФФ (facebook.com/rusfencing)
Автор: Антон Федорців

Російські та білоруські фехтувальники знову зможуть виступати на міжнародній арені. Українська федерація двічі намагалася заблокувати повернення представників країни-агресора та її союзниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Міжнародна федерація фехтування (МФФ) на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Рішення стане чинним у квітні.

Тепер російські та білоруські фехтувальники зможуть виступити на чемпіонатах Європи та світу й кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Під час голосування повернення обох держав підтримали 89 делегатів, а проти було лише 46. Єдиною умовою для спортсменів із Росії та Білорусі стане "нейтральність та індивідуальний допуск".

Національна федерація фехтування України ще під час засідання двічі безуспішно намагалася заблокувати пропозицію. Згодом вітчизняні функціонери анонсували негайне скликання засідання президії для реагування на рішення МФФ і його потенційне оскарження.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.

До слова, нещодавно МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації