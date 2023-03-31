Федерація фехтування Франції відмовилася проводити етап Кубка світу через допуск росіян
Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу після допуску російських та білоруських спортсменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації.
"У зв'язку з неможливістю дотриматися вимог Міжнародної федерації фехтування з допуску російських і білоруських атлетів на етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, запланований на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерація фехтування Франції заявляє про відміну розіграшу турніру у 2023 році", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (МФФ) на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Рішення стане чинним у квітні.
Вчора, 30 березня, список учасників бойкоту повернення РФ і Білорусь у міжнародне фехтування поповнила Данія. Раніше від проведення турнірів відмовилися Польща та Фінляндія.
Німеччина своєю чергою відмовилася від проведення домашнього етапу жіночого Кубка світу з фехтування через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.
До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.
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