Польща фіксує перебої з GPS-сигналом над Балтійським морем через дії РФ

Влада Польщі фіксує над Балтійським морем перебої з GPS-сигналом і пов'язує це з діями Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Як зазначає видання, останніми днями все більше користувачів навігаційних систем повідомляють про серйозні проблеми з роботою GPS у північних регіонах Польщі та на Балтійському морі. Перебої торкнулися, зокрема, пасажирських рейсів - літак з Аліканте до Бидгоща довелося перенаправити до Познані через труднощі з навігацією.
Про проблеми також повідомляють оператори дронів, чиї пристрої втрачають зв'язок або віддаляються у невідомому напрямку.
До того ж проблеми не обмежуються Польщею. Подібні випадки були зареєстровані в країнах Балтії та Північної Європи, які також стикаються з порушеннями повітряного простору над Балтійським морем.
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк заявив, що за цими збоями стоїть Росія.
"Служби вже давно цим займаються у співпраці з органами, відповідальними за аеронавігацію та безпеку польського повітряного простору", - сказав він.
Польський міністр додав, що ця діяльність впливає не лише на цивільну авіацію, а й на функціонування військових частин та об'єктів стратегічного значення.
Аналогічну заяву зробив й міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Під час прес-конференції на військовій базі в Латкові він підтвердив, що Польща спостерігає систематичні перебої в роботі сигналу GPS над Балтійським морем.
"Ця діяльність пов'язана, за нашими джерелами, з діяльністю Російської Федерації, зокрема з диверсіями", - зазначив Косіняк-Камиш.
Глава Міноборони Польщі додав, що ситуацію також контролюють союзники по НАТО, зокрема Естонія, Фінляндія, Литва та Швеція. Кілька тижнів тому в Польщі відбулося спеціальне засідання комітету з безпеки, під час якого були розроблені рекомендації для військової та цивільної авіації. Інформацію також передано до Польського агентства аеронавігації та управління повітряним рухом.
Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS. Причиною називалося використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.
Також було зафіксовано безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.
В Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.
Влада Фінляндії також повідомляла про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS. За їхніми даними, джерело впливів у роботі авіаційних та морських GPS, а також радарів, розташоване на території Росії.
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