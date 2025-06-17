Польша фиксирует перебои с GPS-сигналом над Балтийским морем из-за действий РФ

Как отмечает издание, в последние дни все больше пользователей навигационных систем сообщают о серьезных проблемах с работой GPS в северных регионах Польши и на Балтийском море. Перебои коснулись, в частности, пассажирских рейсов - самолет из Аликанте в Быдгощ пришлось перенаправить в Познань из-за трудностей с навигацией.

О проблемах также сообщают операторы дронов, чьи устройства теряют связь или удаляются в неизвестном направлении.

К тому же проблемы не ограничиваются Польшей. Подобные случаи были зарегистрированы в странах Балтии и Северной Европы, которые также сталкиваются с нарушениями воздушного пространства над Балтийским морем.

Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заявил, что за этими сбоями стоит Россия.

"Службы уже давно этим занимаются в сотрудничестве с органами, ответственными за аэронавигацию и безопасность польского воздушного пространства", - сказал он.

Польский министр добавил, что эта деятельность влияет не только на гражданскую авиацию, но и на функционирование воинских частей и объектов стратегического значения.

Аналогичное заявление сделал и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Во время пресс-конференции на военной базе в Латкове он подтвердил, что Польша наблюдает систематические перебои в работе сигнала GPS над Балтийским морем.

"Эта деятельность связана, по нашим источникам, с деятельностью Российской Федерации, в частности с диверсиями", - отметил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши добавил, что ситуацию также контролируют союзники по НАТО, в частности Эстония, Финляндия, Литва и Швеция. Несколько недель назад в Польше состоялось специальное заседание комитета по безопасности, во время которого были разработаны рекомендации для военной и гражданской авиации. Информация также передана в Польское агентство аэронавигации и управления воздушным движением.