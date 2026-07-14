Польща більше не передаватиме Україні ракети для Patriot

На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що у країни "немає великих запасів" цих ракет.

"Ви також помітили галас, спричинений нашим абсолютно непотрібним, відверто шокуючим рішенням передати п’ять протиракетних комплексів "Патріот" у повній згоді з НАТО та американцями. Наразі ми не очікуємо такої передачі", - сказав він.

Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва.

"Я не схвалюю цю антиукраїнську риторику в Польщі, і доки я буду прем’єр-міністром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з Росією", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони.

Віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження з парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали.