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Польша больше не будет передавать Украине ракеты для Patriot

11:55 14.07.2026 Вт
2 мин
Туск объяснил, почему Варшава не планирует предоставлять это вооружение
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Польша пока не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

На вопрос журналистов о возможности новых поставок Туск ответил, что у страны "нет больших запасов" этих ракет.

"Вы также заметили шум, вызванный нашим абсолютно ненужным, откровенно шокирующим решением передать пять противоракетных комплексов "Патриот" в полном согласии с НАТО и американцами. Пока мы не ожидаем такой передачи", - сказал он.

Несмотря на ограничения поставок ракет, глава польского правительства заверил в дальнейшей поддержке Киева.

"Я не одобряю эту антиукраинскую риторику в Польше, и пока я буду премьер-министром, Польша будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне с Россией", - подчеркнул Туск.

Напомним, в Польше возникла политическая дискуссия вокруг передачи Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые Варшава считает важным элементом собственной противовоздушной обороны.

Вицеспикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что правительство якобы передало Киеву эти ракеты без согласования с парламентом. По его словам, депутаты Сейма такого решения не принимали.

Впоследствии Дональд Туск подтвердил, что страна действительно передала Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления защиты от российских воздушных атак.

На фоне критики министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на защиту этого решения. Он заявил, что предпочитает ситуацию, когда польские ракеты Patriot сбивают российские цели над Киевом, а не над Варшавой.

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