Польща могла таємно передати Україні ракети для Patriot, - віцеспікер Сейму

Навколо ракет, які Польща вважає частиною власного повітряного щита, спалахнула суперечка. Парламент міг не знати про важливе рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцеспікера Сейму Польщі Кшиштофа Босака в ефірі польського телеканалу ZERO.

За словами Босака, польський уряд нібито міг передати Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. Він стверджує, що депутати Сейму не погоджували таке рішення.

Політик наголосив, що Польща потребує цих ракет для власної протиповітряної оборони. Зокрема, вони можуть використовуватися для перехоплення російських балістичних ракет "Іскандер", які потенційно можуть бути запущені з Калінінградської області РФ.

Босак назвав можливу передачу озброєння скандалом, якщо ця інформація знайде підтвердження. Він також запропонував ухвалити закон, який заборонятиме передавати польське озброєння за кордон без згоди парламенту.

Польський уряд публічно не коментував заяву віцеспікера Сейму та не підтверджував передачу Україні ракет для Patriot.