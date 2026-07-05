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Польща могла таємно передати Україні ракети для Patriot, - віцеспікер Сейму

15:30 05.07.2026 Нд
2 хв
Тепер у Польщі вимагають заборонити передавати зброю за кордон без згоди парламенту
aimg Марія Науменко
Польща могла таємно передати Україні ракети для Patriot, - віцеспікер Сейму Фото: пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot (Getty Images)
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Навколо ракет, які Польща вважає частиною власного повітряного щита, спалахнула суперечка. Парламент міг не знати про важливе рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцеспікера Сейму Польщі Кшиштофа Босака в ефірі польського телеканалу ZERO.

За словами Босака, польський уряд нібито міг передати Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. Він стверджує, що депутати Сейму не погоджували таке рішення.

Політик наголосив, що Польща потребує цих ракет для власної протиповітряної оборони. Зокрема, вони можуть використовуватися для перехоплення російських балістичних ракет "Іскандер", які потенційно можуть бути запущені з Калінінградської області РФ.

Босак назвав можливу передачу озброєння скандалом, якщо ця інформація знайде підтвердження. Він також запропонував ухвалити закон, який заборонятиме передавати польське озброєння за кордон без згоди парламенту.

Польський уряд публічно не коментував заяву віцеспікера Сейму та не підтверджував передачу Україні ракет для Patriot.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до делегації країни, яку очолює президент Кароль Навроцький, із закликом не брати на себе нових фінансових зобов'язань перед Україною.

Він пояснив це тим, що Варшава вже витрачає значні кошти на оборону та захист східного кордону Європейського союзу.

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