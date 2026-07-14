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Польща більше не передаватиме Україні ракети для Patriot

11:55 14.07.2026 Вт
2 хв
Туск пояснив, чому Варшава не планує надавати це озброєння
aimg Валерій Ульяненко
Польща більше не передаватиме Україні ракети для Patriot Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що у країни "немає великих запасів" цих ракет.

"Ви також помітили галас, спричинений нашим абсолютно непотрібним, відверто шокуючим рішенням передати п’ять протиракетних комплексів "Патріот" у повній згоді з НАТО та американцями. Наразі ми не очікуємо такої передачі", - сказав він.

Попри обмеження у постачанні ракет, очільник польського уряду запевнив у подальшій підтримці Києва.

"Я не схвалюю цю антиукраїнську риторику в Польщі, і доки я буду прем’єр-міністром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з Росією", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, у Польщі виникла політична дискусія навколо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Варшава вважає важливим елементом власної протиповітряної оборони.

Віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд нібито передав Києву ці ракети без погодження з парламентом. За його словами, депутати Сейму такого рішення не ухвалювали.

Згодом Дональд Туск підтвердив, що країна дійсно передала Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення захисту від російських повітряних атак.

На тлі критики міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист цього рішення. Він заявив, що віддає перевагу ситуації, коли польські ракети Patriot збивають російські цілі над Києвом, а не над Варшавою.

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