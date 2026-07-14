Польша больше не будет передавать Украине ракеты для Patriot

Польша пока не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

На вопрос журналистов о возможности новых поставок Туск ответил, что у страны "нет больших запасов" этих ракет.

"Вы также заметили шум, вызванный нашим абсолютно ненужным, откровенно шокирующим решением передать пять противоракетных комплексов "Патриот" в полном согласии с НАТО и американцами. Пока мы не ожидаем такой передачи", - сказал он.

Несмотря на ограничения поставок ракет, глава польского правительства заверил в дальнейшей поддержке Киева.

"Я не одобряю эту антиукраинскую риторику в Польше, и пока я буду премьер-министром, Польша будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне с Россией", - подчеркнул Туск.

Напомним, в Польше возникла политическая дискуссия вокруг передачи Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые Варшава считает важным элементом собственной противовоздушной обороны.

Вицеспикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что правительство якобы передало Киеву эти ракеты без согласования с парламентом. По его словам, депутаты Сейма такого решения не принимали.