Польша призвала к санкциям против организаторов "выборов" в ОРДЛО

Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

Польша не признает "выборов" на оккупированном Донбассе

Польша осуждает проведение так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса, которые происходят сегодня, 11 ноября, и призывает к введению санкций против причастных к их организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

Как отмечается, Польша не признает "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Кроме того, в польском МИДе подчеркнули, что "выборы" - часть политики Российской Федерации, направленной на насильственное изменение статус-кво, проявлением этой политики является также прогрессирующая милитаризация Крыма и агрессивные действия в районе Азовского моря.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимые с Минскими соглашениями", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство призвало Европейский Союз и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию так называемых "выборов".

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе (НАТО) заявили, что НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республиках".

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за "выборов" на оккупированном Донбассе украинская сторона контактной группы в Минске требует провести внеочередное заседание.