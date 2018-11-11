Польща закликала до санкцій проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

Польща не визнає "виборів" на окупованому Донбасі

Польща засуджує проведення так званих "виборів" на окупованій території Донбасу, які відбуваються сьогодні, 11 листопада, та закликає до введення санкцій проти причетних до їх організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

Як зазначається, Польща не визнає "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Польща не визнає жодних дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

Крім того, в польському МЗС підкреслили, що "вибори" - частина політики Російської Федерації, спрямованої на насильницьку зміну статус-кво, виявом цієї політики є також прогресуюча мілітаризація Криму і агресивні дії в районі Азовського моря.

"Вибори підривають зусилля із врегулювання російсько-українського конфлікту та несумісні з Мінськими угодами", - наголосили у відомстві.

Міністерство закликало Європейський Союз та інших партнерів посилити наявні санкції та заборонити видачу віз і заморозити активи особам, відповідальним за організацію так званих "виборів".

Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі (НАТО) заявили, що НАТО не визнає "вибори" у самопроголошених "Донецькій/Луганській народних республіках".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через "вибори" на окупованому Донбасі українська сторона контактної групи в Мінську вимагає провести позачергове засідання.