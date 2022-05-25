Польша предложила ЕС ввести пошлину для стран, покупающих российскую нефть
Польша предложила ввести дополнительную пошлину для стран, которые продолжат покупать нефть у России после отказа других государств от таких поставок.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
"Если кто-то будет импортировать нефть из России дольше и дешевле, потому что Россия хочет продать эту нефть любой ценой, это не принесет пользы тем странам и тем предпринимателям, которые быстрее откажутся от нефти", - заявил он.
Напомним, венгерский премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая. Он желает сначала получить финансовые гарантии для Венгрии.
Кроме того, что немецкий вице-канцлер анонсировал близкое введение нефтяного эмбарго против РФ.
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