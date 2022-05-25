Польща запропонувала ЄС ввести мито для країн, що купують російську нафту

Польща запропонувала ввести додаткове мито для країн, які продовжать купувати нафту у Росії після відмови інших держав від таких поставок.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Якщо хтось буде імпортувати нафту з Росії довше і дешевше, тому що Росія хоче продати цю нафту за всяку ціну, це не принесе користі тим країнам і тим підприємцям, які швидше відмовляться від нафти", - заявив він.