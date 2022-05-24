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Нет смысла. Орбан не хочет рассматривать нефтяное эмбарго против РФ на саммите Евросоюза

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Будапешт, Вторник 24 мая 2022 16:58
Нет смысла. Орбан не хочет рассматривать нефтяное эмбарго против РФ на саммите Евросоюза Фото: Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Антон Федорцив

Обсуждение нефтяного эмбарго на уровне лидеров ЕС станет контрпродуктивным без предварительного консенсуса по его введению. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил в письме Евросовету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Американское издание ознакомилось с письмом венгерского премьера к главе Евросовета Шарлю Мишелю. В нем Орбан отметил нецелесообразность рассмотрения запрета на импорт российской нефти на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая.

"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров при отсутствии консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС", – написал глава правительства Венгрии.

Орбан отказался поддержать эмбарго, пока ЕС не предоставит финансовые гарантии для отказа от российской нефти. Он спрогнозировал "ценовой шок" и подрыв энергетической безопасности Венгрии в случае введения запрета на импорт без модернизации нефтеперерабатывающих заводов и постройки новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти.

Напомним, немецкий вице-канцлер анонсировал близкое введение нефтяного эмбарго против РФ.

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Евросоюз Российская Федерация Венгрия Совет Европы Шарль Мишель Виктор Орбан Нефть Санкции против России
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