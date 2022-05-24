Нет смысла. Орбан не хочет рассматривать нефтяное эмбарго против РФ на саммите Евросоюза
Обсуждение нефтяного эмбарго на уровне лидеров ЕС станет контрпродуктивным без предварительного консенсуса по его введению. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил в письме Евросовету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Американское издание ознакомилось с письмом венгерского премьера к главе Евросовета Шарлю Мишелю. В нем Орбан отметил нецелесообразность рассмотрения запрета на импорт российской нефти на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая.
"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров при отсутствии консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС", – написал глава правительства Венгрии.
Орбан отказался поддержать эмбарго, пока ЕС не предоставит финансовые гарантии для отказа от российской нефти. Он спрогнозировал "ценовой шок" и подрыв энергетической безопасности Венгрии в случае введения запрета на импорт без модернизации нефтеперерабатывающих заводов и постройки новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти.
Напомним, немецкий вице-канцлер анонсировал близкое введение нефтяного эмбарго против РФ.
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