ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефтяное эмбарго против России уже "совсем близко", - вице-канцлер Германии

Новина українською →
Берлин, Вторник 24 мая 2022 00:18
Нефтяное эмбарго против России уже "совсем близко", - вице-канцлер Германии Фото: Робоет Хабек (euobserver.com)
Автор: Артур Родивилов

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Министр пояснил, что лишь несколько государств ЕС, в частности Венгрия, выступают против. Однако и она, по его мнению, может изменить свою позицию.

"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", - отметил Хабек.

Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, которые больше всего зависят от поставок российской нефти.

Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт требует от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

Напомним, Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ.

Ранее Евросоюз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения