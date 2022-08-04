Польша построит электронный барьер на границе с Россией

Польша планирует построить электронный барьер на границе с Калининградской областью. Строительство начнут в конце текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

По словам спикера пограничной службы Анны Михальской, барьер построят как на участке границы с Калининградской областью, так и на пограничной реке Буг. Строительство периметра должно начаться в конце этого года.

Также Михальская добавила, что планируется строительство электронного барьера на польско-белорусской границе. Сейчас там уже возведены столбы с камерами.