Сенат Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью

Сенат Польши одобрил план строительства стены на границе с Беларусью. Это необходимо для предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Верхняя палата парламента Польши окончательно утвердила сроительство пограничной стены в пятницу после второго голосования.

На строительство стены на границе с Беларусью выделят 350 миллионов евро, ее продолжительность будет составлять 100 километров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу после результатов голосования.