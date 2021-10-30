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Сенат Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью

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Польша, Суббота 30 октября 2021 03:45
Сенат Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью Фото: Сенат Польши одобрил строительство стены на границе с Беларусью (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Сенат Польши одобрил план строительства стены на границе с Беларусью. Это необходимо для предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Верхняя палата парламента Польши окончательно утвердила сроительство пограничной стены в пятницу после второго голосования.

На строительство стены на границе с Беларусью выделят 350 миллионов евро, ее продолжительность будет составлять 100 километров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немедленно подпишет закон, который вступит в силу после результатов голосования.

Нижняя палата польского парламента одобрила законопроект о строительстве стены 14 октября, его поддержало правительство.

Напомним, что Польша намеренна усилить свою армию. Такое решение приняли из-за миграционного давления со стороны Беларуси и имперских амбиций России.

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