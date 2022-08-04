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Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією

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Четвер 04 серпня 2022 13:08
Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією Фото: Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Калінінградською областю (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує побудувати електронний бар'єр на кордоні з Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть наприкінці поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За словами речника прикордонної служби Ганни Михальської, бар'єр побудують як на ділянці кордону з Калінінградською областю, так і на прикордонній річці Буг. Будівництво периметра має розпочатися наприкінці цього року.

Також Михальська додала, що планується будівництво електронного бар'єра на польсько-білоруському кордоні. Наразі там вже зведені стовпи з камерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів. План будівництва було схвалено ще у 2021 році.

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