Польша поддерживает обмен пленными между Украиной и Россией

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда отметил, что обмен пленных является важным моментом для возвращения мира

Обмен пленными между Украиной и Россией является важным моментом для возвращения мира в Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

По словам Дуды, обмен пленными должен помочь в окончании конфликта между Украиной и Российской Федерацией и восстановлении мира.

"Господин президент (Зеленский - ред.) сообщил мне, что вернулись к работе в нормандском формате; что в ближайшее время состоится встреча советников, а в половине месяца надеется, что состоится встреча на уровне лидеров государств. Он мне сказал, что провел разговор с президентом Путиным, чтобы пленные могли вернуться домой. Это был бы важный момент для возвращения мира в Украину и окончания российско-украинского конфликта", - заявил Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия согласовали обмен удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Тогда же адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитных уже готовят к обмену.

Также РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин может помиловать 30 осужденных граждан Украины. Отмечалось, что среди помилованных украинские военнопленные моряки и политзаключенные.

Отметим, что вчера, 30 августа, появилась информация о завершении обмена между Украиной и Россией. Различные источники сообщали, что в Украину возвращаются военнопленные моряки и политзаключенные, в частности - Олег Сенцов, Владимир Балух и Павел Гриб. Однако данная информация не подтвердилась и была опровергнута Офисом президента. В ОП отметили, что переговоры относительно обмена до сих пор ведутся.