ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России заявили об обмене по формуле "33 на 33"

Новости » Политика    22.08.2019 - 19:57
В России заявили об обмене по формуле "33 на 33"
Фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

РФ и Украина близки к завершению процесса обмена

Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины без учета главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Об этом сообщают российские СМИ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве. Российская коллега Денисовой Татьяна Москалькова в настоящее время в отпуске. В РФ заявили, что встречи между Денисовой и Москальковой пока не планировались.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по другой схеме. Кроме того, указывается, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого - для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов неизвестно.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

Ранее сообщалось, что украинских политзаключенных и моряков могут освободить до конца лета. По информации российских источников власти России и Украины находятся на финальной стадии согласования обмена.

Добавим, президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, однако не называли конкретных фамилий.

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения форварда "Ювентуса" "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен игроками
Новости Украины обмен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь