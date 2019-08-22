В России заявили об обмене по формуле "33 на 33"

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РФ и Украина близки к завершению процесса обмена

Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины без учета главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Об этом сообщают российские СМИ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве. Российская коллега Денисовой Татьяна Москалькова в настоящее время в отпуске. В РФ заявили, что встречи между Денисовой и Москальковой пока не планировались.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по другой схеме. Кроме того, указывается, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого - для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов неизвестно.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.

Ранее сообщалось, что украинских политзаключенных и моряков могут освободить до конца лета. По информации российских источников власти России и Украины находятся на финальной стадии согласования обмена.

Добавим, президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, однако не называли конкретных фамилий.