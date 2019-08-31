Польща підтримує обмін полоненими між Україною та Росією

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда наголосив, що обмін полонених є важливим моментом для повернення миру

Обмін полоненими між Україною та Росією є важливим моментом для повернення миру в Україні. Про це заявив президент Польщу Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

За словами Дуди, обмін полоненими повинен допомогти в закінченні конфлікту між Україною та Російською Федерацією та відновленні миру.

"Пан президент (Зеленський - ред.) повідомив мене, що повернулись до роботи в нормандському форматі; що в найближчий час відбудеться зустріч радників, а в половині місяця сподівається, що відбудеться зустріч на рівні лідерів держав. Він мені сказав, що провів розмову з президентом Путіним, щоб полонені могли повернутись додому. Це був би важливий момент для повернення миру в Україну і закінчення російсько-українського конфлікту", - заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Росія погодили обмін утримуваними особами за формулою "33 на 33". Тоді ж адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив, що його підзахисних вже готують до обміну.

Також РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін може помилувати 30 засуджених громадян України. Зазначалося, що серед помилуваних українські військовополонені моряки та політв'язні.

Зазначимо, що вчора, 30 серпня, з'явилася інформація про завершення обміну між Україною та Росією. Різні джерела повідомляли, що до України повертаються військовополонені моряки та політв'язні, зокрема - Олег Сенцов, Володимир Балух та Павло Гриб. Однак дана інформація не підтвердилася та була спростована Офісом президента. В ОП зазначили, що перговори щодо обміну досі ведуться.