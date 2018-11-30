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Польша поддержала решение Трампа отменить встречу с Путиным

Новости » Политика    30.11.2018 - 14:35
Польша поддержала решение Трампа отменить встречу с Путиным
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)

Глава МИД Польши Яцек Чапутович добавил, что российской стороне нужно было выслать сигнал

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава положительно восприняла решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

"Решение президента Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 является хорошим, поскольку российской стороне нужно было выслать сигнал, что нельзя в очередной раз мириться с нарушением международного права, в данном случае в Азовском море",- отметил Чапутович.

Также Чапутович выступил за введение санкции против Российской Федереції после российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе, а министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что введение военного положения в Украине показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией".

Отметим, Сенат Соединенных Штатов Америки принял резолюцию об агрессии России в отношении украинских военнослужащих в Керченском проливе.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет.

 

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