Глава МИД Польши выступил за введение санкции против РФ

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович добавил, что Украина имеет основания требовать еще более решительной реакции со стороны западных государств

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за введение санкции против Российской Федереції после российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

"Украина имеет основания требовать еще более решительной реакции со стороны западных государств на атаку РФ против украинских кораблей", - сказал Чапутович.

Также министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом РФ украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией".

Министр подчеркнул, что сейчас "мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с атакой и агрессивной политикой".

Ранее Международный комитет Красного Креста потребовал от России предоставить доступ к украинским морякам, захваченным в результате атаки на корабли в Керченском проливе.

Также Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захвата кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.