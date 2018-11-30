Польща підтримала рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович додав, що російській стороні потрібно було вислати сигнал

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Варшава позитивно сприйняла рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G20. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

"Рішення президента Дональда Трампа про скасування зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 є хорошим, оскільки російській стороні потрібно було вислати сигнал, що не можна вже вкотре миритися з порушенням міжнародного права, у цьому випадку - в Азовському морі",- зазначив Чапутович.

Також Чапутович виступив за введення санкції проти Російської Федереції після російської атаки на українські кораблі у Керченській протоці, а міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак говорив, що введення воєнного стану в Україні показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією".

Відзначимо, Сенат Сполучених Штатів Америки прийняв резолюцію щодо агресії Росії щодо українських військовослужбовців у Керченській протоці.