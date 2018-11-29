Порошенко відреагував на рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним

Фото: Петро Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко назвав президента США великим лідером

Президент України Петро Порошенко відреагував на рішення лідера США Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Порошенка.

"Ось як діють великі керівники!", - написав Порошенко.

Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці.

"Виходячи з того, що кораблі і моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що було б краще, якби всі зацікавлені сторони скасували мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням очікую значущою зустрічі, як тільки ця ситуація буде вирішена", - написав він.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що діючі санкції Європейського союзу проти Росії слід застосовувати суворіше.

Крім того, зазначимо, що Волкер вважає, що напад на українські кораблі біля Керченської протоки в Азовському морі 25 листопада показує, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів.