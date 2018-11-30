Сенатори США ухвалили резолюцію щодо засудження агресії РФ у Керченській протоці

Фото: Сенат США (trend.az)

Конгресмени висловили підтримку Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки (США) прийняв резолюцію щодо агресії Росії щодо українських військовослужбовців у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Twitter.

Як зазначається, американські сенатори прийнятим документом засудили дії РФ у Азовському морі.

"Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує агресію Росії у Керченській протоці. Дякую нашим американським друзям за 100% двопартійний консенсус на підтримку України", - написав Клімкін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сенатори США розробили резолюцію, що засуджує затримання українських кораблів у Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків. Підкреслюється, що затримання РФ українських кораблів є порушенням зобов'язань Росії в рамках договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря.

Крім того, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка мала відбутися на саміті G20, через ситуацію у Керченській протоці.