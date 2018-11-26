Столтенберг закликає Росію звільнити затриманих українських моряків

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Союзники НАТО визнають територіальну цілісність і суверенітет України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань дій Москви немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Генсек зазначив, що союзники НАТО визнають територіальну цілісність і суверенітет України.

"Немає ніяких підстав для застосування військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу, тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, п остійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії в Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

Раніше повідомлялося, що Порошенко і Столтенберг сьогодні, 26 листопада, провели телефонні переговори, в ході яких домовилися про проведення зазначеного засідання.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.