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Польша не планирует отзывать своего посла из Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Польша пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси для консультаций, несмотря на предложение Минска. Варшава хочет сохранить каналы коммуникации.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Twitter.

Рау обсудил предложение Беларуси со своим литовским коллегой Линасом Линкявичусом.

"Мы уверены, что каналы коммуникации должны быть сохранены, и на данном этапе мы не планируем вызывать наших послов для консультаций", - подчеркнул глава польского МИД.

Напомним, сегодня Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также Минск предложил сократить штат литовского и польского посольств.

Как писало РБК-Украина, в Литве уже отреагировали на предложение Минска, отметив, что посла отзывать не будут и штат посольства останется неизменным.

Кроме того, Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.

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