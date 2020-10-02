Польша не планирует отзывать своего посла из Беларуси

Польша пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси для консультаций, несмотря на предложение Минска. Варшава хочет сохранить каналы коммуникации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Twitter.

Рау обсудил предложение Беларуси со своим литовским коллегой Линасом Линкявичусом.

"Мы уверены, что каналы коммуникации должны быть сохранены, и на данном этапе мы не планируем вызывать наших послов для консультаций", - подчеркнул глава польского МИД.

Напомним, сегодня Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также Минск предложил сократить штат литовского и польского посольств.

Как писало РБК-Украина, в Литве уже отреагировали на предложение Минска, отметив, что посла отзывать не будут и штат посольства останется неизменным.

Кроме того, Беларусь пригрозила Европейскому союзу разрывом дипломатических отношений.