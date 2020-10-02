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Литва не собирается сокращать штат посольства в Беларуси

Литва, Пятница 02 октября 2020 19:22
Литва не собирается сокращать штат посольства в Беларуси
Фото: Линас Линкявичюс (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что правительство не собирается сокращать штат посольства в Беларуси. Сегодня белорусский МИД потребовал уменьшить число сотрудников в посольствах Литвы и Польши.

Об этом сообщает Delfi.

Он отметил, что подобные шаги Беларуси расстраивают. Дальнейшие действия в этом вопросе Литва будет координировать с Польшей.

"Мы воспринимаем заявление белорусской стороны с сожалением и разочарованием. Они рубят ветку, на которой сидят. Беларусь не хочет общаться с Западом и разговаривает только с одной страной. Это атака на дипломатические службы Литвы и Польши. Будем ждать последующих шагов. Решения о консультациях послов принимает МИД. У нас таких намерений нет", - заявил Линкявичус.

Ранее сегодня МИД Беларуси сообщил об отзыве своих послов в Литве и Польше для консультаций и посоветовал соседям поступить подобным образом.

Также в Литве призвали к международному расследованию в отношении режима Лукашенко.

Напомним, в пятницу ЕС ввел в действие санкции против Беларуси, в списке 40 имен чиновников.

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