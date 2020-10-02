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Польща не планує відкликати свого посла з Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Польща поки не має намірів відкликати свого посла з Білорусі для консультацій, попри пропозицію Мінська. Варшава хоче зберегти канали комунікації.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау в Twitter.

Рау обговорив пропозицію Білорусі зі своїм литовським колегою Лінасом Лінкявічусом.

"Ми впевнені, що канали комунікації мають бути збережені, і на даному етапі ми не плануємо викликати наших послів для консультацій", - наголосив глава польського МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь відкликала своїх послів з Польщі та Литви та закликала Варшаву та Вільнюс піти на ті ж кроки. Також Мінськ запропонував скоротити штат литовського та польського посольств.

Як писало РБК-Україна, у Литві вже відреагували на пропозицію Мінська, наголосивши, що посла відкликати не будуть і штат посольства лишиться незмінним.

Крім того, Білорусь пригрозила Європейському союзу розривом дипломатичних відносин.

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