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Польша открыла границу для граждан Беларуси

Варшава, Вторник 22 сентября 2020 12:38
Польша открыла границу для граждан Беларуси
Фото: польские пограничники (1facebook com STRAZGRANICZNA)
Автор: РБК-Украина

Польша с 22 сентября открыла границу для граждан Беларуси. В страну могут попасть белорусы с любым видом виз, но в отношении них сохранится требование пройти 10-дневный карантин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пограничной службы Польши.

Сообщается, что Польша расширила список тех, кому разрешен въезд в страну, гражданами Беларуси. Они смогут пересечь границу в пунктах пропуска "Кузница", "Бобровники" и "Тересполь".

Белорусский портал TUT.BY со ссылкой на советника посольства Польши в Минске Аркадиуша Клембека пишет, что граница открыта для белорусов с любым видом визы, которые намерены выехать с любыми целями. При этом сохраняется требование проходить 10-дневный карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Литвы упрощает процедуру выдачи виз гражданам Беларуси. Новый режим будет действовать до 21 марта.

До этого страны Вишеградской группы заявили о планах ввести безвизовый режим для жителей Беларуси. В эту группу входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

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