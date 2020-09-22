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Польща відкрила кордон для громадян Білорусі

Варшава, Вівторок 22 вересня 2020 12:38
Польща відкрила кордон для громадян Білорусі
Фото: польські прикордонники (1facebook com STRAZGRANICZNA)
Автор: РБК-Україна

Польща з 22 вересня відкрила кордон для громадян Білорусі. До країни можуть потрапити білоруси з будь-яким видом віз, але щодо них збережеться вимога пройти 10-денний карантин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що Польща розширила список тих, кому дозволено в'їзд до країни, громадянами Білорусі. Вони зможуть перетнути кордон в пунктах пропуску "Кузниця", "Бобровники" і "Тересполь".

Білоруський портал TUT.BY з посиланням на радника посольства Польщі в Мінську Аркадіуша Клембека пише, що кордон відкрито для білорусів з будь-яким видом візи, які мають намір виїхати з будь-якими цілями. При цьому зберігається вимога проходити 10-денний карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Литви спрощує процедуру видачі віз громадянам Білорусі. Новий режим буде діяти до 21 березня.

До цього країни Вишеградської групи заявили про плани ввести безвізовий режим для жителів Білорусі. До цієї групи входять Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія.

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