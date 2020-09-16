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Литва упрощает процедуру выдачи виз белорусам со следующей недели

Среда 16 сентября 2020 15:02
Литва упрощает процедуру выдачи виз белорусам со следующей недели
Фото: МИД Литвы (wikimedia.by Barzdonas)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Литвы с 21 сентября упрощает процедуру выдачи виз гражданам Беларуси. Упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, белорусы смогут получить литовскую визу на пол года, представив минимальный пакет документов и подтверждения финансового обеспечения в течение трех месяцев. Таким образом, для них будут действовать те же условия выдачи национальных виз, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Литвы выдало 205 разрешений гражданам Беларуси на въезд в республику с особыми гуманитарными целями.

Кроме того, Латвия выдала 57 виз лицам, которые могут подвергаться политического преследования в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Польша выдала 234 гуманитарные визы для белорусов в рамках программы "Солидарные с Беларусью".

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