Вишеградская четверка планирует ввести безвиз для белорусов

Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)

Вишеградская четверка планирует ввести безвизовый режим для жителей Беларуси. Пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Telewizja Republika.

При этом он отметил, что лидеры Вишеградской группы согласились с тем, что в Беларуси необходимо провести свободные выборы.

" Мы осуждаем все репрессии, которые там происходят", - заявил он.

Отметим, что в Вишеградскую группу входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

Напомним, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

Кроме того, Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Добавим, что Литва намерена облегчить условия въезда в страну для белорусов.