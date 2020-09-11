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Вишеградская четверка планирует ввести безвиз для белорусов

Люблин, Пятница 11 сентября 2020 17:15
Вишеградская четверка планирует ввести безвиз для белорусов
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Украина

Вишеградская четверка планирует ввести безвизовый режим для жителей Беларуси. Пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Telewizja Republika.

При этом он отметил, что лидеры Вишеградской группы согласились с тем, что в Беларуси необходимо провести свободные выборы.

"Мы осуждаем все репрессии, которые там происходят", - заявил он.

Отметим, что в Вишеградскую группу входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

Напомним, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

Кроме того, Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Добавим, что Литва намерена облегчить условия въезда в страну для белорусов.

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Новости Украины Политика Вышеградская четверкаБезвизовый режимБеларусь
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