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Польша опровергла прорыв границы. Мигранты прошли вдоль забора в стихийный лагерь

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Пятница 12 ноября 2021 12:13
Польша опровергла прорыв границы. Мигранты прошли вдоль забора в стихийный лагерь Фото: мигранты на границе Польши и Беларуси (twitter com MON_GOV_PL)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны Польши опровергает факт утреннего прорыва границы в районе приграничного перехода "Кузница". Группа мигрантов прошла вдоль забора в стихийный лагерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Польши

"Мигранты пересекли пограничный переход в "Кузнице" на белорусской стороне. Они были сдержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", - говорится в сообщении.

Как отмечают белорусские СМИ, мигранты все-таки не дошли до польской территории и двинулись вдоль заграждения в лагерь. По данным пограничников Беларуси, зафиксировано перемещение многочисленной группы нелегалов вдоль государственной границы к стихийному лагерю.

Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили о якобы прорыве польской границы в этом районе.

Отметим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на фоне миграционного кризиса заявил, что Киев построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров.

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