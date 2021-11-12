Польша опровергла прорыв границы. Мигранты прошли вдоль забора в стихийный лагерь

Министерство обороны Польши опровергает факт утреннего прорыва границы в районе приграничного перехода "Кузница". Группа мигрантов прошла вдоль забора в стихийный лагерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Польши

"Мигранты пересекли пограничный переход в "Кузнице" на белорусской стороне. Они были сдержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", - говорится в сообщении.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Как отмечают белорусские СМИ, мигранты все-таки не дошли до польской территории и двинулись вдоль заграждения в лагерь. По данным пограничников Беларуси, зафиксировано перемещение многочисленной группы нелегалов вдоль государственной границы к стихийному лагерю.