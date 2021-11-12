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Украина построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров, - Монастырский

Новина українською →
Украина, Пятница 12 ноября 2021 11:32
Украина построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров, - Монастырский Фото: Монастырский заявил о планах строительства забора на границе Украины с Беларусью и РФ (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Иванна Шовкун

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о подготовке к "Большой стройке-2022". В рамках проекта планируют построить "стену" на границе Украины с Белорусью и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на власть" на канале "1+1".

По словам главы ведомства, построить забор, длиной в 1 000 километров, хотят в течении следующего года. Он отметил, что строительство будет проводиться за счет украинских налогоплательщиков.

"Пограничники есть, граница отмечена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - сказал Монастырский.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как в ведомстве планируют противостоять попыткам прорыва границы белорусскими мигрантами.

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